في ذكرى نصر أكتوبر الـ51، رسالة مؤثرة من سفير قطر بالقاهرة للمصريين

هنأ طارق الأنصاري السفير القطري بالقاهرة، جمهورية مصر العربية وقيادتها وحكومتها وشعبها بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر.

الأنصاري يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

وقال السفير القطري بالقاهرة: ذكرى نصر أكتوبر نستحضر فيها دور جيش مصر العظيم وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذكية من أجل دحر المحتل ونصرة الحق العربي واستعادة التراب الوطني المصري.

وتابع: نسأل المولى أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية على هذا البلد العزيز بموفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل رمزًا للفخر والعزة

وأكد سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل رمزًا للفخر والعزة والإباء، حيث أثبت المصريون ببطولتهم وشجاعتهم قدرتهم على تجاوز التحديات.

ويحتفل المصريون اليوم بالذكرى الـ 51 على نصر أكتوبر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر، الموافق العاشر من رمضان.