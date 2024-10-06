صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين إلى بانوراما أكتوبر

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيارة للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وروضة السودان وأهالينا والخيالة " إلى بانوراما أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وجاء ذلك في إطار حرص الصندوق على تنمية روح الولاء والانتماء لدى المتعافين لوطنهم، بالإضافة إلى تنمية وعي المتعافين بتاريخ مصر الحافل بالبطولات وبالإنجازات، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتعريفهم بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية.

وخلال الزيارة تعرف المتعافين من الإدمان على تاريخ إنشاء البانوراما، تخليدًا لانتصارات أكتوبر المجيدة وتوثيقًا لبطولات القوات المسلحة من خلال عرض تفاعلي مميز باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، كما تفقد المتعافين قاعة البانوراما وهي عبارة عن منصة دائرية وتحركت بهم المنصة ليشاهدوا صورا جدارية تمثل حرب أكتوبر المجيدة، مع قاعة عرض أخرى لأفلام تعرض مشاهد من حرب 1973، واسترداد الأراضى المصرية، كما تم تنظيم زيارة للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق الى مزار تبة الشجرة بمحافظة الإسماعيلية والتعرف على كيفية تحطيم خط بارليف وهو أحد أهم المزارات التاريخية التي تسرد الكثير من بطولات الجيش المصري وتضحياته، وأحد أشهر المواقع الأثرية الشاهدة على أشهر المعارك في حرب أكتوبر.



وينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة التوعوية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة للوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه المناطق وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ويتم توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة مجانا داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة والإدمان والشريكة مع الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية.



من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،الى أن الهدف من تنظيم زيارة للمتعافين الى المزارات التاريخية هو العمل على تنمية روح الولاء والانتماء لوطنهم،،بالإضافة إلى تنمية الوعى لديهم بتاريخ مصر الحافل بالبطولات وبالإنجازات،لافتا الى استمرار تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى للحد من الانتكاسة والدمج المجتمعي.

كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية وأنشطة رياضية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.