السبت 05 أكتوبر 2024
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التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية لكريمي النسب من خريجي دور الرعاية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى خصصتها الوزارة لهم بنهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعيًا. 

وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم  24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد  24 ابنا وابنة من خريجى دور الرعاية الاجتماعية بواقع 14 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر و10 وحدات سكنية بمدينة بدر.   

وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التى قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بعدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجارى تسليم 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجارى بواقع 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، و4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط و3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ و3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية و2 وحدة سكنية بمحافظة السويس ووحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة،

ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.

وعلى جانب آخر وفى إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من خريجى دور الرعاية، قامت الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى بصرف منح زواج ومولود لعدد 74 ابنا/ابنة من خريجي دور الرعاية، وذلك بواقع مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه لكل ابن/ ابنة كمنحة زواج، ومبلغ وقدره 5 آلاف جنيه كمنحة مولود عن المولود الأول والثانى بإجمالى مبلغ وقدره 560 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي إدارة المساعدات.

يأتي هذا في ضوء رؤية الوزارة نحو رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللاحقة لهم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، كما كفلها الدستور المصري، والحرص على عدم تعرضهم لأى من المخاطر بكافة أشكالها.

 

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