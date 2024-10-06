فتح جميع حدائق القاهرة مجانًا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان اليوم الأحد احتفالًا بالذكرى الـ ٥١ لنصر أكتوبر المجيد.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن، وما زالت تخوض أشرف المعارك لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا أعلو قيم التضحية والعطاء.. وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق".