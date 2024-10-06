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رياضة

تمزق 3 أربطة، ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كارفاخال القوية

كارفاخال
كارفاخال

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا حول إصابة قائد الفريق داني كارفاخال أمام فياريال في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيانه: بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر المأبضي في ساقه اليمنى، وسيتم إجراء عملية جراحية له في الأيام المقبلة.

وأعلن داني كارفاخال، نجم وقائد ريال مدريد، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفوز 2-0 على فياريال، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو.

وقال كارفاخال، عبر حسابه على "إنستجرام": "تم تأكيد إصابتي بتمزق خطير في الرباط الصليبي، وسأضطر لإجراء عملية جراحية، والبقاء بعيدا عن الملاعب لبضعة أشهر".

وأضاف: "أنا متحمس بالفعل لبدء عملية التعافي، والعودة أقوى من أي وقت مضى.. أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر بالكثير من الحب والتقدير".


وتعرض كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، لإصابة قوية بعد التحام مع يريمي بينو، لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرخ كارفاخال بصوت عال، مما دفع زملاءه للإشارة إلى ضرورة تدخل الجهاز الطبي.

وخرج الدولي الإسباني من الملعب محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير.

 

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