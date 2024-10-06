بالأغنية والفيلم والمسرحية.. كيف وثق الفن انتصارات 6 أكتوبر.. وما تفاصيل اقتراح المخرج محمد راضي؟

فى مثل هذا اليوم ومنذ 51 عاما سجل التاريخ نصر اكتوبر المجيد وحققت قواتنا المسلحة المعجزة بالنصر وعبور خط بارليف فى أكتوبر 1973، وسجل المؤرخون والكتاب والشعراء والمؤلفون هذا الحدث العظيم الذي أشاد به العالم وحقق العزة والكرامة للعرب أجمعين، وخرجت أعمالهم فى شكل أغانى وأفلام ومسرحيات وأعمال فنية كثيرة تجسيدا للحدث العظيم.

أول هذه الأعمال خرجت مجموعة من الأغاني التى سميت بأغانى المعركة وأغانى النصر وأول اغنية كانت " بسم الله الله اكبر بسم الله" التي كتبها الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور ولحنها الموسيقار بليغ حمدى، وتم تسجيلها بمبنى الإذاعة والتليفزيون وغنتها المجموعة وكانت أول اغنية أذاعتها الإذاعة، بعد أن ذهب بليغ حمدى بنفسه إلى الإذاعة رغم احتياطات الأمن لتسجيل الأغنية فى يوم السادس من أكتوبر وتقول كلماته: نصرة لبلدنا بسم الله بسم الله، بايدين ولادنا باسم الله، الله اكبر أذن وكبر وقول يارب النصرة تكبر، وفى اليوم التالى تم تسجيل اغنية " حلوة بلادى السمرا وانا على الربابة باغنى " التي كتبها أيضا عبد الرحيم منصور وغنتها وردة من تلحين بليغ حمدى أيضا.

يوسف شاهين يقدم رايات النصر هدية

وجاءت الأغنية الثالثة لـ نصر أكتوبر التي اهداها المخرج يوسف شاهين للإذاعة يوم 10 أكتوبر " رايات النصر" التي كتبتها نبيلة قنديل ولحنها على إسماعيل وغناء المجموعة وكانت مسجلة ضمن أحداث فيلم " العصفور" الذى أخرجه شاهين وتقول كلماتها: رايجين رايحين..شايلين في ايدنا سلاح، راجعين راجعين..رافعين رايات النصر، سالمين حالفين بعهد الله، نادرين حياتنا لمصر.

توفيق الحكيم يكتب عبرنا الهزيمة

وفى التاسع من أكتوبر 1973 كتب الأديب توفيق الحكيم مقالا بعنوان " عبرنا الهزيمة بعبورنا الى سيناء" وقام الملحن بليغ حمدى الذى كان مازال داخل مبنى ماسبيرو مع الشاعر عبد الرحيم منصور بتحويل المقال الى اغنية بنفس العنوان غنتها شادية تقول: عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة..وباسمك يابلادى تشتد العزيمة.. باسمك يابلادى عدينا المحال.

عبد الحليم حافظ صاحب النصيب الاكبر من الاغنيات



كما قدم عبد الحليم حافظ مجموعة من أغنيات النصر كان أولها "عاش اللى قال " كتبها محمد حمزة بعد ان تأثر بمقال كتبه محمد حسنين هيكل لحنها بليغ حمدى قال فيها: عاش اللى قال للرجال عدوا القنال، عاش اللى قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب، عاش اللى قال لازم نرجع ارضنا من كل غاصب، عاش العرب اللى في ليلة اصبحوا ملايين تحارب، ايضا غنى عبد الحليم " صباح الخير ياسينا "من كلمات عبد الرحمن الابنودى والحان بليغ حمدى، واغنية " لفى البلاد ياصفية بلد بلد " كلمات محسن الخياط والحان محمد الموجى.

صبرنا وعبرنا للثلاثى المرح

بعد رفع العلم المصرى على الضفة الشرقية للقنال جاءت اغنية " صبرنا وعبرنا "كلمات كمال عمار ولحن محمود الشريف وغناء ثلاثى المرح تقول: صبرنا وعبرنا وطهرنا دارنا وربك نصرنا، وبالبندقية رفعنا العلم وربك نصرنا

عفاف راضى تغنى ياقمر خدنى لحبيبى

وجاءت المطربة عفاف راضى لتغنى اغنية " ياقمر خدنى لحبيبى" من تلحين بليغ حمدى وكلمات نادر أبو الفتوح تقول مطلعها: خدنى ياقمر لحبيبى..حب الرمال والقنال شايفينه، خذنى قطرة ندى تنزل على جبينه، وكلمات حسين السيد ولحن عبد العظيم محمد غنى سمير الاسكندرانى اغنية " مستعد"، ويأتي اللقاء بعده مع نجاح سلام في اغنية " صوت المآذن" كلمات احمد عثمان المراغى ولحن احمد صدقى،

بليغ حمدى والنصيب الاكبر من الالحان

وبعد حادث الثغرة جاءت اغنية " موال في حب مصر من تلحين وغناء بليغ حمدى وكلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، وقدمت شهرزاد " سمينا وعدينا " كلمات علية الجعار وتلحين عبد العظيم محمد تقول: سمينا وعدينا..وايد المولى ساعدتنا، جمعنا كل قوتنا..وساندتنا عروبتنا..شقينا طريق النصر وايد المولى رجعنا ابتسامة مصر.

نشاط فنى يسجل حرب اكتوبر



ومن ألحان حلمى بكر وبصوت المجموعة تم تسجيل أغنية "المعارك وحدتنا "بصوت المجموعة يوم 18 أكتوبر كلمات محسن الخياط يقول مطلعها: مصر دارى..سوريا دارى، والمعارك وحدتنا، وفى نفس اليوم سجلت فايزة احمد اغنية "ياصباح النصر يامصريين "كلمات صالح جودت والحان محمد سلطان تقول فيها: ياصباح النصر يامصريين، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر لمصر، والليل اهو فات، وفى ست ساعات عديتوا البحر، خلصتوا التار ومحيتوا العار.

دولا مين لنجم والسندريلا

وجاءت السندريلا سعاد حسنى لتقدم من كلمات احمد فؤاد نجم "دولا مين دولا عساكر مصريين" لحن كمال الطويلالتى وجهتها للجنود على الجبهة، وبعد ثلاثة أشهر من النصر قدمت شريفة فاضل "أم البطل " تحية لكل أم شهيد كلمات نبيلة قنديل ولحن على إسماعيل وهى أشهر وأعظم أغانى نصر أكتوبر المجيد.

السينما تسجل ذكريات النصر

وكما كانت الأغنية تمجيدا للنصر كانت السينما أحد أدوات تسجيل أحداث النصر وكان بكورة إنتاجها فيلم " أبناء الصمت " الذى عرض بداية 1974 أخرجه محمد راضى ضمن مجموعة أفلامه عن النصر، عن قصة وسيناريو مجيد طوبيا وبطولة مرفت أمين ونور الشريف، تلاه فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبى " وهو من أشهر الأفلام العسكرية التي تناولت مرحلة حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر اخرجه حسام الدين مصطفى بطولة نجوى ابراهيم ومحمود يس الذى قام ببطولته ضمن ثلاثة أفلام عن النصر ثانيها فيلم" بدور " مع نجلاء فتحى تأليف واخراج نادر جلال، وفيلمه الثالث " الوفاء العظيم" مع نجلاء فتحى أيضا تأليف فيصل ندا واخراج حلمى رفلة.



وعن قصص يوسف السباعى قدمت السينما فيلمى "حتى آخر العمر" إخراج اشرف فهمى وبطولة محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم ، وفيلم "العمر لحظة " اخراج محمد راضى بطولة ماجدة، أحمد مظهر، محمد خيرى.

حائط البطولات رفضه مبارك

وأخيرا جاء فيلم " حائط البطولات " عام 1999 ومنع عرضه الرئيس السابق حسنى مبارك لأنه لم يركز على دوره في حرب أكتوبر، أخرجه محمد راضى وبطولة محمود يس وخالد النبوى وحنان ترك وبلغت ميزانيته 16 مليون جنيه وهو يعرض عمليات حربية سبقت حرب أكتوبر قام بها الدفاع الجوى المصرى ومراحل بناء حائط الصواريخ لصد الهجمات أثناء الحرب، ولم يعرض إلا عام 2014.

محمد راضى يطالب بلجنة لانتاج افلام عن اكتوبر



تعليقا على أفلام حرب أكتوبر يقول محمد راضى:اعتز بالافلام التي قدمتها عن الحرب لما تحمله من ذكريات عزيزة على خاصة في تسجيل لحظات موت الابطال الذين تعلق بهم الجمهور خاصة واننى اقدم قصصا من الواقع، ويرى أن حرب أكتوبر لم تقدم حتى الآن على شاشة السينما كما يجب أن تقدم ومثل هذه الحرب تتطلب إنتاجا دوريا مستمرا وضخما تسهم فيه الدولة بكل مؤسساتها المعنية كالجيش ووزارات الثقافة والاعلام، لأن مثل هذه الأفلام ستكون وثيقة للتاريخ تقرأها الأجيال المتعاقبة لتعرف عظمة ونضال هذا الشعب.، وما قدم حتى الان هو اجتهادات شخصية متواضعة ونحن بالفعل نحتاج إلى هيئة يكون تخصصها الوحيد هو انتاج أفلام عن حرب أكتوبر مهما تكلفت.

نشاط المسرح فى مرحلة الاستنزاف

ثم جاء دور المسرح فى تسجيل احداث نصر اكتوبر حيث بدأ دور المسر فى التمهيد للحرب شهد عددًا من الأعمال الثورية الرافضة لمفهوم الهزيمة، منها "كوابيس فى الكواليس"، من تأليف سعد الدين وهبة واخراج كرم مطاوع، الذي عرض 1967، وفي عام 1969 قدم العرض المسرحى "وطنى عكا"، من تأليف عبدالرحمن الشرقاوي وإخراج كرم مطاوع، قدمت فرقة المسرح الحديث العرض الغنائي "أغنية على الممر" تأليف على سالم وإخراج أنور رستم، وقدم مسرح الجيب عرض "رسالة إلى جونسون" تأليف عبدالرحمن الشرقاوي وإخراج كرم مطاوع، "زهرة من دم" تأليف سهيل إدريس، وإخراج كمال ياسين.

يوسف السباعى قدم الكثير عن اكتوبر سينما ومسرح



وبمجرد انطلاق الحرب أنتج المسرح القومى عام 1973 مسرحيات: أقوى من الزمن تأليف يوسف السباعى وإخراج نبيل الألفى، و"صلاح الدين" كتبها محمود شعبان وإخراج كمال حسين،وحدث فى أكتوبر: تأليف إسماعيل العادلى وإخراج كرم مطاوع، "حبيبتى شامينا"كتبها الدكتور رشاد رشدى وأخرجها سمير العصفورى.

سقوط خط بارليف