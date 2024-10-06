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وزير العمل: اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص ويجوز تشغيل العامل بشروط

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

أكد  محمد جبران  وزير العمل، أن اليوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن اليوم،إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973..

وأكد "القرار" الصادر عن "الوزارة"، بهذا الشأن،برقم 22 لسنة 2024،أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

وبحسب البيان، أصدرت"الوزارة"، منذ أيام كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ،ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

 

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