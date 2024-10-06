الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

كيان تعليمى
كيان تعليمى

 تمكنت مباحث المصنفات من ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية  بالقاهرة.

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 أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" -  بمحافظة القاهرة، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.


وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات واستمارات التسجيل والكتب التدريبية "خاصين بالكيان"- إعلانات مطبوعة ).

 

 وأقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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