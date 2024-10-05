السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل إصدار بطاقة ائتمان بضمان مصرف آخر في بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يسعى العديد من عملاء بنك مصر للتعرف على المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ائتمان من البنك بضمان بطاقة ائتمان بنك آخر. 

وتعد تلك الخدمة واحدة من المنتجات المصرفية الخدمية المهمة التي يحرص بنك مصر على توفيرها للعملاء في فروعه المتعددة.

 

تفاصيل بطاقات الائتمان 

ويمكن لعملاء بنك مصر حاليًّا إصدار بطاقات بنك مصر الائتمانية بضمان بطاقة ائتمانية مصدره من بنك آخر وذلك بالنسبة للبطاقات المصدرة بضمان شخصي (الراتب) فقط بناء على الحد الائتماني الممنوح من خلال البنوك الأخرى وذلك بما لا يتجاوز 50% من العبء الديني الشهري الخاص بالعميل.

 

وأيضا بناء على انتظام العميل في السداد ويتم إصدار البطاقة حتى 120% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة الحالية وان تكون بطاقة العميل من البنوك الأخرى مر عليها 6 أشهر على الأقل وللتقديم على بطاقة ائتمانية جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار الع أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطاقات بنك مصر بطاقة ائتمانية بنك مصر بطاقة ائتمان بطاقات الائتمان عملاء بنك مصر

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

قبل ساعات من نظر قضيته، نص محضر التحريات في الاتهام المنسوب لإمام عاشور بضرب مشرف أمن

بزيادة تصل إلى 2751.5 جنيه للطن، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق

الكيلو اقترب من "نص باكو"، زيادة جديدة تضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

بزيادة تصل لـ 23.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

منوعات

المزيد

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية