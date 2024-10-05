تفاصيل إصدار بطاقة ائتمان بضمان مصرف آخر في بنك مصر

يسعى العديد من عملاء بنك مصر للتعرف على المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ائتمان من البنك بضمان بطاقة ائتمان بنك آخر.

وتعد تلك الخدمة واحدة من المنتجات المصرفية الخدمية المهمة التي يحرص بنك مصر على توفيرها للعملاء في فروعه المتعددة.

تفاصيل بطاقات الائتمان

ويمكن لعملاء بنك مصر حاليًّا إصدار بطاقات بنك مصر الائتمانية بضمان بطاقة ائتمانية مصدره من بنك آخر وذلك بالنسبة للبطاقات المصدرة بضمان شخصي (الراتب) فقط بناء على الحد الائتماني الممنوح من خلال البنوك الأخرى وذلك بما لا يتجاوز 50% من العبء الديني الشهري الخاص بالعميل.

وأيضا بناء على انتظام العميل في السداد ويتم إصدار البطاقة حتى 120% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة الحالية وان تكون بطاقة العميل من البنوك الأخرى مر عليها 6 أشهر على الأقل وللتقديم على بطاقة ائتمانية جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني.