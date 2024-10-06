أنشيلوتي يعلن إصابة نجم جديد في ريال مدريد بخلاف كارفاخال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن إصابة جديدة في صفوف فريقه، بخلاف داني كارفاخال، خلال الانتصار (2-0) على فياريال، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، في ملعب "سانتياجو برنابيو".

إصابة كارفاخال

وكان كارفاخال قد تعرض لإصابة قوية في الركبة في الوقت بدلا من الضائع للمباراة، وأعلن لاحقا أنها قطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع الميرنجي.

وتحدث أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: "فينيسيوس جونيور يعاني من الألم وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة".



وأضاف: "عنقه متصلب، وقد تعرض لمشكلة، ونحتاج إلى التحقق منها مع الطاقم الطبي".

وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.