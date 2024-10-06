أرقام كارفاخال مع ريال مدريد هذا الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبي

أعلن داني كارفاخال، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فياريال، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، تعرض كارفاخال إلى إصابة قوية ومروعة على مستوى الركبة اليمنى بعد تدخل مشترك مع لاعب فياريال ييريمي بينو.



وبعدما تعرض كارفاخال للإصابة، سقط على أرض الملعب وظل يعاني بشدة بمزيد من الصراخ والبكاء، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لـ ريال مدريد مسرعًا لأرض الملعب لإسعاف كارفاخال الذي خرج على النقالة.

وبهذه الإصابة، فإن موسم داني كارفاخال مع ريال مدريد قد انتهى، حيث أن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تحتاج لفترة تعافي تقترب من 7 أو 8 أشهر.

أرقام داني كارفاخال مع ريال مدريد هذا الموسم

وخاض داني كارفاخال مع فريق ريال مدريد هذا الموسم 11 مباراة، حيث إنه قام بتسجيل هدفًا وحيدًا، وكان ضد فريق إسبانيول، وصنع هدفًا وحيدًا أيضًا لزملائه في الفريق.

داني كارفاخال يعلن نهاية موسمه مع ريال مدريد

ونشر داني كارفاخال صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقا: “تأكدت إصابتي في الرباط الصليبي، وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وأغيب عن الملعب لبضعة أشهر”.

وتابع: “أتطلع بالفعل إلى بدء التعافي والعودة مثل الوحش، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدًا”.