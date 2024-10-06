الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام كارفاخال مع ريال مدريد هذا الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبي

داني كارفاخال، فيتو
داني كارفاخال، فيتو

أعلن داني كارفاخال، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فياريال، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، تعرض كارفاخال إلى إصابة قوية ومروعة على مستوى الركبة اليمنى بعد تدخل مشترك مع لاعب فياريال ييريمي بينو.


وبعدما تعرض كارفاخال للإصابة، سقط على أرض الملعب وظل يعاني بشدة بمزيد من الصراخ والبكاء، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لـ ريال مدريد مسرعًا لأرض الملعب لإسعاف كارفاخال الذي خرج على النقالة.

وبهذه الإصابة، فإن موسم داني كارفاخال مع ريال مدريد قد انتهى، حيث أن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تحتاج لفترة تعافي تقترب من 7 أو 8 أشهر.

أرقام داني كارفاخال مع ريال مدريد هذا الموسم 

وخاض داني كارفاخال مع فريق ريال مدريد هذا الموسم 11 مباراة، حيث إنه قام بتسجيل هدفًا وحيدًا، وكان ضد فريق إسبانيول، وصنع هدفًا وحيدًا أيضًا لزملائه في الفريق.

داني كارفاخال يعلن نهاية موسمه مع ريال مدريد

ونشر داني كارفاخال صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقا: “تأكدت إصابتي في الرباط الصليبي، وسأضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وأغيب عن الملعب لبضعة أشهر”.

وتابع: “أتطلع بالفعل إلى بدء التعافي والعودة مثل الوحش، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريال مدريد الاسباني فياريال ريال مدريد داني كارفاخال كارفاخال قطع في الرباط الصليبي لاعب فياريال ييريمي بينو

مواد متعلقة

أنشيلوتي: داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية