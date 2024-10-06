أنشيلوتي: داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على إصابة لاعبه المخضرم داني كارفاخال، خلال الفوز 2-0 على فياريال، مساء السبت، في الليجا.

وقال المدرب الإيطالي "داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة.. نحن جميعا نشعر بالحزن".

وتعرض كارفاخال لإصابة قوية في الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.



وصرخ كارفاخال بصوت عال، مما دفع لاعبي الميرنجي، للإشارة بضرورة تدخل الجهاز الطبي.

وخرج الدولي الإسباني من ملعب المباراة محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير، بينما تبدو إصابته خطيرة، مع اشتباه في كونها بالرباط الصليبي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الليجا، مقابل 17 نقطة في جعبة فياريال صاحب المركز الثالث.