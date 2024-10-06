الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي: داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة

أنشيلوتي،فيتو
أنشيلوتي،فيتو

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على إصابة لاعبه المخضرم داني كارفاخال، خلال الفوز 2-0 على فياريال، مساء السبت، في الليجا.

وقال المدرب الإيطالي "داني كارفاخال يعاني من إصابة خطيرة في الركبة.. نحن جميعا نشعر بالحزن".

وتعرض كارفاخال لإصابة قوية في الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.


وصرخ كارفاخال بصوت عال، مما دفع لاعبي الميرنجي، للإشارة بضرورة تدخل الجهاز الطبي.

وخرج الدولي الإسباني من ملعب المباراة محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير، بينما تبدو إصابته خطيرة، مع اشتباه في كونها بالرباط الصليبي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الليجا، مقابل 17 نقطة في جعبة فياريال صاحب المركز الثالث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كارلو انشيلوتي داني كارفاخال فياريال الليجا ريال مدريد كارفاخال

مواد متعلقة

ريال مدريد ضد فياريال، اشتباه في إصابة كارفاخال بالرباط الصليبي

ريال مدريد يتخطى فياريال بثنائية في الدوري الإسباني (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

3 محظورات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

نادين نسيب نجيم: لبنان تحت القصف والعالم لا يرى ولا يسمع

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

زي النهاردة، مولد محمود سامي البارودي، أول رئيس وزراء منتخب من البرلمان المصري

أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق

منوعات

المزيد

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية