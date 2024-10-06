يناقشه النواب غدا.. التفاصيل الكاملة لتعديل قانون صندوق مصر السيادي.. نقل تبعيته لمجلس الوزراء.. يتماشى مع خطة التنمية 2030.. يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

تشهد غدا الاثنين الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

مناقشة تعديل قانون صندوق مصر السيادي، فيتو

نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.



فلسفة مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون المعروض

جاء مشروع القانون متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النش، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1)، حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء، فيتو

كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

كما تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق؛ نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن صندوق مصر السيادي يتبع مجلس الوزراء، وسوف يتم اختيار الرئيس الجديد من خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، في الأيام الماضية، أن ملف الطروحات لا يوجد فيه جديد حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من الأمور المتعلقة به.

الدكتورة رانيا المشاط، فيتو

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوقعات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي للدولة تختلف بشكل مستمر، نتيجة الصراعات والتحديات الجيوسياسية التي تتأثر بها الدولة مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.