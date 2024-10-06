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رياضة

كولر يبدأ دراسة سيراميكا بالفيديو استعدادا لمواجهة السوبر المحلي

كولر
كولر

 الأهلي، يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، دراسة فريق سيراميكا كليوباترا بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين في السوبر المحلي بالإمارات. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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