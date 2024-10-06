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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي حاول تهريب مليون قرص مخدر من الكبتاجون

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد، وقدرت قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص -3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول- بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات علب حلوى المولد النبوى الشريف إلى إحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،305،000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 سيارات.


وقدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح النزهة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الكبتاجون

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