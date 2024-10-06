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رياضة

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة

 يستعد فريق برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني "الليجا".

 

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

تذاع مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة.

وألافيس يتواجد في المركز  الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 10 نقاط.

 

وكان برشلونة تعرض للهزيمة من أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، ثم خاض مباراة أمام يونج بويز في  دوري أبطال أوروبا وفاز بخماسية نظيفة.

 

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