مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وأبرزها مرموش ضد البايرن

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات الهامة وعلى رأسها مباراة فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني ونيس الذي يضم بين صفوفه محمد المنعم مع باريس سان جيرمان .

الدوري الإنجليزي



تشيلسي ضد توتينجهام فورست - 4 عصرا - بي ان سبورت HD 2

أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد - 4 عصرا - بي ان سبورت HD 1

برايتون ضد توتنهام - 6:30 مساء - بي ان سبورت HD 1

الدوري الإسباني

جيرونا ضد أتلتيك بلباو - 3:00 عصرا - بي ان سبورت اكسترا 1

ألافيس ضد برشلونة - 5:15 مساء - بي ان سبورت HD 3

إشبيلية ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - - بي ان سبورت HD 3

ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد - 10 مساء - بي ان سبورت HD 3



الدوري الفرنسي



ليون ضد نانت - 4 مساء - بي ان سبورت HD 4

بريست ضد لوهافر - 6 مساء - بي ان سبورت اكسترا 3

ريمس ضد مونبيليه - 6 مساء - بي ان سبورت HD 2

ستراسبورج ضد لانس - 6 مساء - بي ان سبورت اكسترا 1

نيس ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي ان سبورت HD 1

الدوري الألماني

هايدنهايم ضد لايبزيج - 4:30 مساء - بي ان سبورت HD 5

آ.فرانكفورت ضد بايرن ميونخ - 6:30 مساء - بي ان سبورت 5 HD

شتوتجارت ضد هوفنهايم - 8:30 مساء - بي ان سبورت HD 5

الدوري الايطالي



يوفنتوس ضد كالياري - 1:30 ظهرا

لاتسيو ضد إمبولي - 4 مساء

بولونيا ضد بارما - 4 مساء

مونزا ضد روما - 7 مساء

فيورنتينا ضد ميلان - 9:45 مساء

الدوري التركي

قونيا سبور ضد ايوبسبور - 1:30 ظهرا

أضنة دمير سبور ضد سامسون سبور - 4:00 عصرا

جالاتا سراي ضد ألانيا سبور - 7:00 مساء

غازي عنتاب ضد بشكتاش - 7:00 مساء

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش ضد بوافيستا - 5:30 مساء

فيرنسي ضد إستوريل - 5:30 مساء

ناسيونال ماديرا ضد بنفيكا - 8:00 مساء

بورتو ضد سبورتنج براجا - 10:30 مساء

الدوري المغربي

الدفاع الجديدي ضد أولمبيك آسفي - 6 مساء

اتحاد طنجة ضد الجيش الملكي - 8 مساء

الرجاء ضد نهضة الزمامرة - 8:00 مساء

نهضة بركان ضد الفتح الرباطي - 10 مساء

الدوري الإماراتي

بني ياس ضد شباب الأهلي - 4:10 عصرا

العين ضد الوحدة - 6:45 مساء

الشارقة ضد العروبة - 6:45 مساء