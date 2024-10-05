السقا ونرمين الفقي وسمية الخشاب الأبرز، نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

يحتفل الفنان علاء مرسي، بحفل زفاف ابنته، اليوم، بين لفيف من نجوم الفن وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان والمنتج جمال العدل أول الحضور في حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف كل من الفنانة سمية الخشاب، المنتج أحمد السبكي، محمد رضوان، محمد ثروت، والمخرج خالد يوسف والفنان هشام ماجد وأحمد السقا، ونرمين الفقي، ومحمد الصاوي.







واحتفل الفنان علاء مرسي، مساء أمس، بحنة ابنته مريم بحضور العائلة والأصدقاء، والتي سبق واحتفل بعقد قرانها خلال شهر مايو الماضي، بحضور نجوم الفن وأبرزهم محمد هنيدي، ومحمد إمام.

وسيطرت أجواء الفرحة والبهجة على حنة ابنة علاء مرسي، الذي حرص على الرقص رفقة ابنته وعريسها، واعتمدت ابنة علاء مرسي عدد من الإطلالات منها النوبي والإسكندراني، وإطلالة فيفي عبده في حزمني يا.