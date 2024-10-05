السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السقا ونرمين الفقي وسمية الخشاب الأبرز، نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

زفاف نجلة علاء مرسي
زفاف نجلة علاء مرسي

يحتفل الفنان علاء مرسي، بحفل زفاف ابنته، اليوم، بين لفيف من نجوم الفن وعدد من الأصدقاء والأقارب. 

 

 

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمد رضوان  والمنتج جمال العدل أول الحضور في حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف كل من  الفنانة سمية الخشاب، المنتج أحمد السبكي، محمد رضوان، محمد ثروت، والمخرج خالد يوسف والفنان هشام ماجد وأحمد السقا، ونرمين الفقي، ومحمد الصاوي.



 

واحتفل الفنان علاء مرسي، مساء أمس، بحنة ابنته مريم بحضور العائلة والأصدقاء، والتي سبق واحتفل بعقد قرانها خلال شهر مايو الماضي، بحضور نجوم الفن وأبرزهم محمد هنيدي، ومحمد إمام.

 

وسيطرت أجواء الفرحة والبهجة على حنة ابنة علاء مرسي، الذي حرص على الرقص رفقة ابنته وعريسها، واعتمدت ابنة علاء مرسي عدد من الإطلالات منها النوبي والإسكندراني، وإطلالة فيفي عبده في حزمني يا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علاء مرسي حفل زفاف ابنته علاء مرسسي اخهبار الفن فرح ابنته علاء مرسي اخبار الفن

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

عار عليك، نتنياهو يفتح النارعلى ماكرون بعد وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل

أخبار الفن اليوم: علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته.. الموت يفجع بوسي شلبي.. ونشوى مصطفي تجري عملية تركيب دعامات في القلب

العثور على جثة أمين شرطة بجوار شريط السكة الحديد في الدقهلية

السقا ونرمين الفقي وسمية الخشاب الأبرز، نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم البط في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

المزيد
الجريدة الرسمية