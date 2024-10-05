الدوري الإيطالي، هاتريك تورام يقود إنتر ميلان للفوز على تورينو

قاد الفرنسي ماركوس تورام فريقه إنتر ميلان، للفوز على ضيفه فريق تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر وتورينو

أحرز المهاجم الفرنسي ثلاثية الإنتر “هاتريك” في الدقائق 25، 35 و60 من زمن المباراة بينما سجل ثنائية الضيوف كل من دوفان زاباتا ونيكولا فلاسيتش في الدقيقتين 36 و87.

وبهذه النتيجة رفع النيراتزوري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو، بينما توقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.