الإسكان تعلن طرح أراضي حق انتفاع

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح الوزارة بـ مدينة 15 مايو أرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 635 مترا بسعر 360 جنيها، وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 774 مترا.

كما تطرح محال تجارية بنظام المزاد العلني وأعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن طرح 14 محلا بأنشطة خضراوات وفاكهة، و2 ثلاجة بمساحات تتراوح بين (٦٥ م٢: ۱۱۳م2) بسوق الجملة بالحي الخامس بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 21 /10/ 2024، بجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

ويتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز سوهاج الجديدة، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

في سياق آخر عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.