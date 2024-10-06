موناكو ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بعد عبور رين

انفرد فريق موناكو بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه رين بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السابعة للبطولة، مساء السبت.

أهداف مباراة موناكو ورين

تقدم موناكو بهدف سجله المدافع الألماني تيلو كيرير بعد مرور ست دقائق، وأدرك رين التعادل سريعا بهدف لودوفيك بلاس في الدقيقة 11.

وحسم فريق الإمارة فوزه بهدف ثان في الشوط الأول سجله فلوران بالوجون في الدقيقة 22.

ورفع موناكو رصيده إلى 19 نقطة ليعتلي قمة جدول الترتيب مؤقتا بعد ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وسجل خال من الهزائم، أما رين تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز العاشر من فوزين وتعادل وحيد مقابل أربع هزائم.

وفك موناكو الشراكة مع باريس سان جيرمان صاحب الوصافة برصيد 16 نقطة قبل مباراة سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي الليلة مع نيس بملعب الأخير بالجولة السابعة للدوري الفرنسي.