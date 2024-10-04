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رياضة

صلاح سليمان: حصلت على قميص عبد الله السعيد بعد مباراة السوبر الإفريقي

صلاح سليمان وشيكابالا،
صلاح سليمان وشيكابالا، فيتو

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه كان حريص على التواجد مع جماهير القلعة البيضاء في المدرجات خلال مباراة السوبر الإفريقي.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "شرف لي التواجد وسط جماهير الزمالك في المدرجات خلال السوبر الإفريقي وشغف الجماهير في المدرجات مختلف عكس ما رأيته في الملعب".

وأضاف: "فضلت أن أكون وسط الجماهير للاحساس بتجربتهم وطلب من عبدالله السعيد الحصول على قميصه بعد المباراة، وحصلت على استقبال جيد من لاعبي الزمالك في السعودية".

 

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