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رياضة

الدوماني: الزمالك أكبر قلعة رياضية في الشرق الأوسط

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الحصول على لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على النادي الأهلي.

وقال الدوماني في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو نادي الزمالك كان لديهم دوافع قبل مباراة السوبر من أجل الفوز باللقب وهو الأمر الذي تحقق داخل الملعب من خلال الروح القتالية الذي ظهروا بها".

الزمالك دائما مرشح للتتويج بأي بطولة

وأضاف: "الزمالك دائما مرشح للتتويج بأي بطولة، ولا يجب التقليل من نادي الزمالك لأنه أكبر قلعة الرياضية في الشرق الأوسط".

وأوضح: "محمود بنتايك قدم مباراة رائعة وأثبت أنه صفقة مميزة للغاية وسيفيد الفريق وظهر بانسجام واضح مع خط الدفاع".

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عبداللطيف الدوماني الزمالك كأس السوبر الأفريقي النادي الأهلي الأهلي

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