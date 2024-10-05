تورام يعادل رقم إيكاردي في الدوري الإيطالي
تمكن الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، من وضع بصمته التهديفية أمام تورينو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وأحرز تورام الهدفين الأول والثاني للنيراتزوري، في الدقيقتين 25 و35.
تورام أصبح ثاني لاعب لإنتر ميلان
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تورام أصبح ثاني لاعب لإنتر ميلان، ينجح في تسجيل هدفين من رأسيتين، في نفس المباراة بالدوري الإيطالي، منذ أن بدأت الشبكة في جمع البيانات في موسم 2004/2005.
وكان الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري السابق، قد حقق ذات الأمر، عندما سجل ثنائية برأسيتين يوم 19 نوفمبر 2017، في شباك أتالانتا.
ووصل القناص الفرنسي إلى الهدف السادس، في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
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