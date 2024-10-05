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رياضة

الدوري الإيطالي، قائمة يوفنتوس لمواجهة كالياري

يوفنتوس, فيتو
يوفنتوس, فيتو

أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة كالياري، غدا الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي.

ويفقد اليوفي، بعض اللاعبين، وعلى رأسهم تيموثي وياه، الذي أصيب مؤخرا، بجانب ميليك وبريمر ونيكو جونزاليس وأدزيتش.

قائمة يوفنتوس

وجاءت قائمة السيدة العجوز كالتالي:


حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو

الدفاع: جاتي، دانيلو، كالولو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، فاجيولي، دوجلاس لويز

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، مبانجولا

يذكر أن يوفنتوس يمتلك 12 نقطة في الكالتشيو، مقابل 5 نقاط في جعبة كالياري، بعد مرور 6 جولات.

تياجو موتا يوفنتوس كالياري الدوري الإيطالي الكالتشيو

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