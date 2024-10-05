الدوري الإيطالي، تورينو بـ10 لاعبين يتأخر أمام إنتر ميلان 2-1 في الشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان على ضيفه تورينو بنتيجة 2-1 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، بملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

سجل ماركوس تورام هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 25 و35، بينما سجل دوفان زاباتا هدف تورينو في الدقيقة 36.

وتعرض جويليرمو ماريبان لاعب تورينو للطرد في الدقيقة 20.

تشكيل إنتر ميلان ضد تورينو

وبدأ إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

يان سومير - بيسيك - أتشيربي - باستوني - ماتيو دارميان - فراتسي - تشالهان أوجلو - ميختاريان - ديماركو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل تورينو لمواجهة إنتر ميلان

في المقابل، ضم تشكيل الضيوف كالتالي:

ميلنكوفيتش سافيتش - فالوكيويتش - كوكو - ماسينا - بيديرسن - لينيتي - ريتشي - إليتش - لازارو - أدامز - زاباتا.

إنتر ميلان يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع تورينو الذي يحل سادسا.