انطلاق فعاليات مبادرة "بداية" بدمياط (صور)

انطلقت فاعليات بمدينة الروضة فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والجهات المعنية.

فاعليات من الازهر والصحة لخدمة المواطنين بدمياط

ندوة حول "قش الأرز وكيفية الاستفادة منه" نفذتها مديرية الزراعة بدمياط

حيث تضمنت ندوات توعوية وإرشاد دينى قدمتها مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، وإطلاق ندوة حول " قش الأرز وكيفية الاستفادة منه" نفذتها مديرية الزراعة، علاوة على مشاركة مديرية الطب البيطري بندوة حول الوقاية والعلاج للتوعية ببعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وقدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية، ومشاركة مديرية الشباب والرياضة بورشة تلوين ومباراة كرة قدم، وأيضًا تنفيذ ندوات توعوية بمشاركة طلاب المدارس أطلقتها مديرية التربية والتعليم.

سيارات متنقلة لخدمة المواطنين

إطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة لخدمة المواطنين

كما قدم مكتب العمل ندوة للتعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية، علاوة على إطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية"، هذا وقد تم توزيع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على عقد مسابقة تم توزيع هدايا على الفائزين بها.