النيابة تعاين جثة ربة منزل توفيت عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار ببدر

كشفت مناظرة نيابة بدر لجثة ربة منزل تخلصت من حياتها بعد أن ألقت بنفسها من أعلى عقار بسبب مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر عن أسباب الوفاة.

وكشفت المناظرة أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر وبها إصابات عبارة عن كسور بالجمجمة والاضلاع وتهتك بالرئة ونزيف داخلي وخارجي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالي يفيد بسقوط ربة منزل 35 سنة من الطابق الخامس بمنزلها بحدائق العاصمة بمدينة بدر.



وعلى الفور تم نقل السيدة الى مستشفي بدر، ولكنها فارقت الحياة نتيجة اصابتها متفرقة.