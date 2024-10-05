السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

سعر القصدير, فيتو
سعر القصدير, فيتو

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم السبت  ، في البورصات العالمية.

 سعر القصدير اليوم  السبت 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سعر القصدير القصدير سعر القصدير اليوم السبت

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

عار عليك، نتنياهو يفتح النارعلى ماكرون بعد وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل

أخبار الفن اليوم: علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته.. الموت يفجع بوسي شلبي.. ونشوى مصطفي تجري عملية تركيب دعامات في القلب

السقا ونرمين الفقي وسمية الخشاب الأبرز، نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

العثور على جثة أمين شرطة بجوار شريط السكة الحديد في الدقهلية

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم البط في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

المزيد
الجريدة الرسمية