السبت 05 أكتوبر 2024
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سياسة

إعلان نتائج الفائزين بمقاعد الهيئة العليا بحزب العدل

حزب العدل، فيتو
حزب العدل، فيتو

اختُتمت عمليات التصويت والفرز في الانتخابات التكميلية للهيئة العليا بحزب العدل بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية، والتي استمرت طوال اليوم السبت، وقد حصل كل مرشح على نسخة من محضر فرز الأصوات.

 

انتخابات حزب العدل 

وأعلن "محمد مطاوع" رئيس لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، عن فوز ندى فؤاد سعدالله ومحمد يسري محمد عن محافظة القاهرة، ورحمة فتحي عن محافظة الجيزة، وعلي المتولي ومحمد حلمي الشاذلي عن محافظة الدقهلية، فيما فاز الجوهري يوسف بمقعد محافظة كفر الشيخ.

 

وقد أُجريت الانتخابات التكميلية لليوم الثاني على مستوى أربع محافظات هي القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما أجريت أمس الجمعة في محافظات الغربية والإسكندرية وأسوان، وتجرى الانتخابات التكميلية الجمعة القادمة في محافظة أسيوط.

الانتخابات التكميلية الانتخابات الداخلية القاهرة والجيزة انتخابات حزب العدل رئيس لجنة الانتخابات

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