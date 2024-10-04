توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا

انتهت أمانات حزب العدل في محافظة الغربية بأمانتي المحلة الكبرى وسمنود ومحافظتي الإسكندرية وأسوان من وضع اللمسات الأخيرة، تمهيدًا لانطلاق الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة العليا.

وتوافد أعضاء الحزب ممن لهم حق التصويت في المحافظات على مقرات الحزب في المحافظة من أجل الإدلاء بأصواتهم وفقًا للمواعيد والقواعد التي حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة العليا في حزب العدل.

ويحق لكل عضو عامل مسجل بقاعدة بيانات الحزب ان يصوت في الانتخابات التكميلية لمقاعد الهيئة العليا كلا في محافظته شريطة ان يكون مسددا لاشتراك العضوية حتى العام 2024 ويحق لمن لم يسدد ان يقوم بسداد قيم الاشتراك حتي يوم التصويت.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد قررت أن تبدأ عملية تسجيل حضور الناخبين في تمام الساعة الثالثة عصرا وعند اكتمال النصاب بحضور 50% ممن لهم حق التصويت ستبدء عملية التصويت وأن لم يكتمل النصاب سيتم تأجيل الانتخاب لمدة ساعه والبدء باجراء التصويت بمن حضر " في تمام الساعة الرابعة عصرا ".

وتستمر عملية التصويت لمدة أربع ساعات منذ بدء عملية التصويت، ويجوز لرئيس لجنة الاقتراع أن يمدد الوقت وفقا لما يراه بحد اقصي ساعتين.

ويحق لرئيس لجنة الاقتراع باتخاذ اي قرار يضمن سير وسلامة العملية الانتخابية ويحق له وقف العملية الانتخابية او تاجيلها او الغائها أو استبعاد احد المرشحين من التواجدى داخل اللجنة.

ويعلن رئيس لجنة المحافظة نتيجة الفرز وفق الحاصل علي أعلي تصويت ويتم الترتيب للسادة المرشحين وفق عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح " يفوز المرشح الفائز باعلي تصويت مهما كان فارق التصويت او نسبته.



وتجري الانتخابات التكميلية للهيئة العليا للحزب، في 4 لجان انتخابية بالمحلة الكبرى وسمنود والإسكندرية وأسوان، وذلك على مستوى ثلاث محافظات، حيث ترشح 4 أعضاء على 3 مقاعد في الغربية، و4 أعضاء على 2 مقعد بالإسكندرية، و4 أعضاء على مقعد وحيد بأسوان.