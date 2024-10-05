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رياضة

الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد تورينو

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، مساء اليوم السبت، بملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

عاد سيموني للاعتماد على ثنائية ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في خط الهجوم، بعدما بدأ بالمهاجم مهدي طارمي وماركو أرناوتوفيتش في المباراة الماضية ضد أودينيزي.

تشكيل إنتر ميلان ضد تورينو

وبدأ إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

يان سومير - بيسيك - أتشيربي - باستوني - ماتيو دارميان - فراتسي - تشالهان أوجلو - ميختاريان - ديماركو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل تورينو لمواجهة إنتر ميلان 

في المقابل، ضم تشكيل الضيوف كالتالي:

ميلنكوفيتش سافيتش - فالوكيويتش - كوكو - ماسينا - بيديرسن - لينيتي - ريتشي - إليتش - لازارو - أدامز - زاباتا.

إنتر ميلان يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع تورينو الذي يحل سادسا.
 


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