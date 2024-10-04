بايدن يتعهد بحماية إسرائيل ويستبعد اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.



وقال: "أعتقد أننا سوف نتجنب اندلاع حربا شاملة في الشرق الأوسط ونعمل على ذلك بالوسائل الدبلوماسية لكن هناك عمل كثير يجب القيام به".



وتابع:" قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها".

والأربعاء، عبر الرئيس الأمريكي عن رفضه لخطة إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا رفضه ورفض كامل مجموعة السبع لهذا الأمر.

وشرع الإعلام العبري منذ تنفيذ الضربة الصاروخية الإيرانية، لنشر تسريبات حول خطة الرد الإسرائيلي، وذهبت التقارير إلى استهداف المفاعلات النووية والسدود ومصافى النفط.