السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

حملة مكبرة لرفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات فى سوهاج

جولة رئيس مدينة ساقلتة
جولة رئيس مدينة ساقلتة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، برئاسة خالد محسب رئيس المركز جهودها المستمرة فى حملات رفع كفاءة الطرق والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات ورفع الاشغالات بمدينةساقلتة ومتابعة المواقف وحرصا على المظهر الحضارى والبيئى اللائق.

ضمت الجولة نواب رئيس المركز مرسي صابر مراد ومحمد ربيعي نواب المركز وأعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة والإشغالات ومسئولى قطاع النظافة العامة، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

 

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادى لرفع كفاءة منظومة الطرق والنظافة والمتابعة الميدانية المستمرة

 

 

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ازالة الاشغالات الدكتور محمد عبدالهادى المتابعة الميدانية المستمرة النظافة العامة خالد محسب رفع كفاءة الطرق قطاع النظافة

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