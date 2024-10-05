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رياضة

نجم آرسنال يتفوق على لامين يامال ويقترب من إنجاز مسعود أوزيل

بوكايو ساكا، فيتو
بوكايو ساكا، فيتو

لعب بوكايو ساكا، دورا كبيرا في فوز آرسنال المثير على ضيفه ساوثهامبتون (3-1)، اليوم السبت، في مباراة احتضنها ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما كان الفريق اللندني متأخرا (0-1)، قدم ساكا هديتين لزميليه كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي، لينجحا في تسجيل هدفين متتاليين قلبا النتيجة لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.

ساكا يواصل تألقه وصناعة الأهداف مع آرسنال 

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى وصول الدولي الإنجليزي إلى 7 تمريرات حاسمة في البريميرليج هذا الموسم.

وبذلك، أصبح ساكا أكثر لاعب صناعة للأهداف بمختلف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، متفوقا بفارق تمريرتين حاسمتين عن أقرب ملاحقيه.

ويتقدم ساكا على الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، الذي صنع 5 أهداف، بالإضافة إلى أليكس باينا (فياريال) وجواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، وكل منهما قدم 5 تمريرات حاسمة أيضا.

كما تقدم صاحب الـ23 عاما بذلك في قائمة أكثر لاعبي آرسنال صناعة للأهداف على مدار تاريخه، بوصوله إلى 42 تمريرة حاسمة.

وعادل الدولي الإنجليزي بذلك رقم ثيو والكوت، صاحب المركز السادس، فيما أصبح على بُعد 3 تمريرات حاسمة فقط من معادلة الويلزي آرون رامسي في المرتبة الخامسة.

وحال استمرار اللاعب الشاب في تقديم الهدايا لزملائه هذا الموسم، فإنه سيصل لا محالة للألماني مسعود أوزيل، صاحب المركز الرابع بصناعته 50 هدفا.


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