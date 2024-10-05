وزير العمل يشارك في احتفالية السفارة الكورية بالعيد الوطني

شارك وزير العمل محمد جبران،، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني، والذكرى 76 لتأسيس الجيش الكوري، بدعوة من سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونج هيون.

وبحسب بيان للوزير اليوم السبت، أكد الوزير جبران حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون الدولي، والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام الواحد..

وأشاد الوزير جبران بحديث السفير الكوري عن مصر وتأكيده على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط وتهدئة الأوضاع الحالية،وعلى أن التعاون المصري الكوري يشهد تطورًا، كما أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا.

مضيفا أن مصر واجهة للاستثمار الكوري وشريك في المنطقة، وستزداد الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا..

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