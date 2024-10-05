السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يشارك في احتفالية السفارة الكورية بالعيد الوطني

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

شارك وزير العمل محمد جبران،، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني، والذكرى 76 لتأسيس الجيش الكوري، بدعوة من سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونج هيون.

وبحسب بيان للوزير اليوم السبت، أكد الوزير جبران حرص مصر المستمر على  تعزيز التعاون الدولي، والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام الواحد..

وأشاد الوزير جبران بحديث السفير الكوري عن مصر وتأكيده على أن  مصر تلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط وتهدئة الأوضاع الحالية،وعلى أن التعاون المصري الكوري يشهد تطورًا، كما أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا.

 مضيفا أن مصر واجهة للاستثمار الكوري وشريك في المنطقة، وستزداد الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا..

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

السفير الكوري سفير كوريا الجنوبية مجال البنية التحتية وزير العمل محمد جبران الاقتصاد المصري

مواد متعلقة

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل والبالغ عددها 4774 وظيفة

وزارة العمل تُطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

وزارة العمل تعلن انتهاء مراحل اختبارات وظائف "البوسنة والهرسك"

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية