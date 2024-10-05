السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل نظيره العراقي، ولجنة مشتركة لتفعيل التعاون

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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استقبل وزير العمل محمد جبران،اليوم السبت، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظيره العراقي، أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق،والوفد المرافق له.

وذلك بحضور السفير قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

وبحث الوزيران، تفعيل سبل التعاون،من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين،هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين،خاصة العمالة المصرية، وأكد الوزيران أن هذه الجهود تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات.

وبحث الجانبان  الدور المتميز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر،وأهمية التنسيق في مجالات التدريب، والفحص المهني،وقياس مستويات المهارة،لضمان عمالة ماهرة ومدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

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