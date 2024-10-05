منتخب الناشئين 2008 يبدأ معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للتصفيات الأفريقية

منتخب الناشئين 2008، انطلق اليوم السبت، المعسكر المغلق لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكاس بالإسكندرية، وذلك في إطار استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في المغرب نوفمبر المقبل.

26 لاعبا في معسكر منتخب 2008

يضم معسكر منتخب الناشئين 2008، 26 لاعبا هم، عمر عبد العزيز وياسين حاتم وعمرو عادل في حراسة المرمى، نور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومحمد طارق ومهند الشامي وعمر العدوي وعمر ياسر ومحمد شحاتة وأنس رشدي وكريم جمعة وإبراهيم النجعاوي وزياد أيوب وحمزة عبّد الكريم وبلال عطية ومحمد هاني ومحمد بنداري ومحمد جابر وحسن عماد وباسم مدحت وعلي بسيوني وعبدالرحمن أحمد وعمرو تامر وعبد العزيز الزغبي.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب 2008 بالإسكندرية

يقام المعسكر بداية من اليوم ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري ويتخلله دورة ودية بمشاركة منتخبات الكويت ومنتخبي روسيا 2007 و2008 بجانب منتخبي مصر مواليد 2008 و2007.

مواعيد منتخب 2008 في تصفيات أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما عن مواجهة منتخب مصر 2008 مع المغرب يوم 11 نوفمبر، والجزائر يوم 14 من الشهر ذاته، ثم تونس يوم 20 وأخيرا مع ليبيا يوم 23.

من جانبه، تقدم وليد مهدي مدير المنتخب بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي على دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به، وكذلك عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم على استضافة المعسكر والفرق المشاركة حيث تقام المباريات على ستاد الإسكندرية.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وحاتم رضا منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.