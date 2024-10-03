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رياضة

منتخب مصر 2008 يواجه الكويت وروسيا وديا بالإسكندرية استعدادا للتصفيات الأفريقية

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2006،فيتو

يدخل منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكرا مغلقا بالإسكندرية في الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري، يتخلله 3 مباريات ودية أمام منتخب الكويت مواليد 2008ـ ومنتخبي روسيا مواليد 2007 و2008، وذلك في إطار خطة الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، 

وأنهي وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر والمباريات الثلاث التي تعتبر تجربة مشابهة للتصفيات الأفريقية حيث تقام المباريات كل 48 ساعة أسوة بنظام التصفيات.

من جانبه، تقدم وليد مهدي بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به، وكذلك عامر  حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم علي استضافة المعسكر والفرق المشاركة حيث تقام المباريات علي ستاد الإسكندرية.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وحاتم رضا منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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