سقوط تشكيل عصابي من 4 أفراد سرقوا أسلاك الكهرباء في الأقصر

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد تخصصوا في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنية بدائرة طيبة.

التفاصيل الكاملة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة مفادها قيام كل من الأول المدعو «ح.أ.ا» 29 عاما تاجر خرده ومقيم المعرى مركز قوص بقنا، الثاني المدعو «ض.ع.ا» 17 عاما عامل خرده ومقيم المعرى مركز قوص في قنا، والثالث المدعو «ع.ج.ا» 18 عامل خرده ومقيم القلعيه مركز أبو تشت بقنا، والرابع المدعو «س.ح.ا» 36 صاحب مخزن خرده ومقيم القلعيه مركز أبو تشت بمحافظة قنا، بتكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية وعواكس الطرق.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط التشكيل العصابي وبحوزته، عدد من الكابلات الكهربائية «ضغط عالى» غير معزوله " طول 60 متر تقريبًا، كمية من الكابلات الكهربائية ضغط متوسط غير معزولة طول 50 متر تقريبًا، بإجمالي وزن 195 كجم تقريبًا، وعدد 5 عواكس معدنية «عين قط» خاصة بالطرق السريعة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسية والموتور، دراجة نارية «تروسيكل» تحمل «رقم ص ج ل / 5298 »، يستخدم في نقل المسروقات، وميزان كهربائي، صاروخ كهربائي، وذلك داخل مخزن خاص بالمتهم الرابع كائن بناحية مدينة طيبة الجديدة دائرة المركز بالأقصر.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات من متحصلات السرقة، حيث يقوم المتهمين من الأول إلى الثالث بإرتكاب وقائع السرقات وتخزينها داخل مخزن الأخير لحين التصرف فيها بالبيع، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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