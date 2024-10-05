برينتفورد يزيد أوجاع وولفرهامبتون ويفوز بخماسية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق برينتفورد على نظيره ولفرهامبتون بنتيجة 5-3 في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مباراة برينتفورد وولفرهامبتون

أحرز خماسية برينتفورد ناثان وبريان مبيومو وكريستيان وايثان وفابيو في الدقائق 1 و19و27 و46 و 87 علي الترتيب

وأحرز ثلاثية وولفرهامبتون ماتيوس ويورجن ريان آيت نوري في الدقائق 3 و25 و92.

ترتيب برينتفورد ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق برينتفورد المركز التاسع برصيد 10 نقاط ويحتل وولفرهامبتون المركز الأخير برصيد نقطة واحدة

ليفربول يفوز على كريستال بالاس

وفي نفس الجولة فاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

وتعرض أليسون حارس ليفربول للإصابة في الدقيقة 78 ليتم استبداله ونزول الحارس جاروس.



بهذه النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.