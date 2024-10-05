الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على وولفرهامبتون 4-2 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق برينتفورد علي نظيره ولفرهامبتون بنتيجة٤_٢ بالشوط الأول، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي،

مباراة برينتفورد وولفرهامبتون

أحرز رباعية برينتفورد ناثان وبريان مبيومو وكريستيان وايثان في الدقائق 1 و19و27 و46

وأحرز ثنائية ولفرهامبتون ماتيوس ويورجن في الدقيقتين3 و25

أرقام صلاح أمام كريستال بالاس

ويمتلك محمد صلاح سجلا مميزا ضد كريستال بالاس حيث ساهم الملك المصري في 13 هدفا ضد كريستال بالاس في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم.

وسجل صلاح 8 أهداف في شباك كريستال بالاس وصنع 5 أخرى لزملائه قبل لقاء اليوم.

وخاض ليفربول مباراة كريستال بالاس بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ليحقق ليفربول فوزه السادس على التوالي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.