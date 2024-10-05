عبير صبري عن مشاركتها في "زمالك بولاق": أحب البطولة الجماعية

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل زمالك بولاق الذى يتم تصويره حاليًا، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير ما يزيد عن 60% من أحداث دورها.

وقالت في تصريحات خاصة لفيتو إنها تحب لفظ البطولة الجماعية لأن أى عمل نجاحه يقف على جميع المشاركين في العمل، وليس فنان لوحده.

وأشارت إلى أنها تشجع جميع الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني، لأنها تحصل على نسبة مشاهدة عالية، بخلاف بعض الأعمال في رمضان تظلم بسبب الزحام الدرامي.

وتواصل عبير صبري تصوير أحداث دورها في مسلسل زمالك بولاق، بين ديكورات منطقة بولاق.

تدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق



مسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته محموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.