السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبير صبري عن مشاركتها في "زمالك بولاق": أحب البطولة الجماعية

عبير صبري
عبير صبري

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل زمالك بولاق الذى يتم تصويره حاليًا، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير ما يزيد عن 60% من أحداث دورها.

وقالت في تصريحات خاصة لفيتو إنها تحب لفظ البطولة الجماعية لأن أى عمل نجاحه يقف على جميع المشاركين في العمل، وليس فنان لوحده.

وأشارت إلى أنها تشجع جميع الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني، لأنها تحصل على نسبة مشاهدة عالية، بخلاف بعض الأعمال في رمضان تظلم بسبب الزحام الدرامي.

وتواصل عبير صبري تصوير أحداث دورها في مسلسل زمالك بولاق، بين ديكورات منطقة بولاق.

تدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

 

أبطال مسلسل زمالك بولاق


مسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته محموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبير صبري المادة الخام للستات زمالك بولاق الفنانة عبير صبري اخبار الفن

مواد متعلقة

عبير صبري: أنهينا تصوير 50% من أحداث مسلسل زمالك بولاق

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على وولفرهامبتون 4-2 في الشوط الأول

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

عناد بين أعضاء مجلس الإدارة، شوقي غريب يكشف كواليس أزمة التعاقد مع الإسماعيلي

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

منوعات

المزيد

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

المزيد
الجريدة الرسمية