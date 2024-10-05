منة شلبي تعتذر عن عدم حضور تكريمها بـ الإسكندرية السينمائي لهذا السبب

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن حضورها ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث كان من المقرر أن يتم تكريمها مساء اليوم بحفل الختام، ولكن فوجئ القائمون على العمل باعتذارها عن الحضور، بسبب ارتباطها بالتصوير خارج مصر.



وكان من المقرر تكريم منة شلبي في حفل افتتاح المهرجان وبسبب انشغالها، تم تأجيل التكريم لحفل الختام، ولكنها اعتذرت أيضًا عن الحضور.



الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

وأقيمت الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وضمت لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة عدد من صناع السينما، حيث ترأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" ترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.



كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.