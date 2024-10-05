السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شروط حجز شقق سكن مصر 2024

شقق الاسكان
شقق الاسكان

شروط حجز شقق مشروع سكن مصر 2024، تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شقق مشروع سكن مصر فى عدد من المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري.

 

شروط  حجز شقق مشروع سكن مصر 2024

 ونستعرض شروط التقديم على وحدات المشروع كالتالي:
1.  يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.
2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
3 لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ 1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــ  سنة2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.
6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.
9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلا. 
.10 لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.
13. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التخصيص الفوري التمويل العقاري المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية شقق جنة مصر سكن مصر

الأكثر قراءة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وضريحي ناصر والسادات (صور)

هاني شنودة: لا أنتظر رد المعروف من عمرو دياب ومحمد ومنير

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

نشوى مصطفي تغادر المستشفى غدا بعد تركيب 3 دعامات في القلب

منوعات

المزيد

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأفلام الرومانسية في موسم الخريف 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

المزيد
الجريدة الرسمية