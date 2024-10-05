شروط حجز شقق سكن مصر 2024

شروط حجز شقق مشروع سكن مصر 2024، تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شقق مشروع سكن مصر فى عدد من المدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري.

شروط حجز شقق مشروع سكن مصر 2024

ونستعرض شروط التقديم على وحدات المشروع كالتالي:

1. يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3 لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ 1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــ سنة2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلا.

.10 لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

13. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.