السحر الأسود والأعمال السفلية مسلسل دائم في الصعيد، الأمن يقبض على دجال الطود بالأقصر بعد تداول مقطع فيديو، والسيدات أكثر ضحاياه

مسلسل الدجل والشعوذة والسحر والأعمال السفلية في الصعيد، تحديدا في محافظة الأقصر،لا يزال مستمرا ومؤخرا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دجال الطود بدائرة مركز شرطة الأقصر،عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه بأحد المواقع الإخبارية.

حكايات حارس المقابر



وعلى الرغم من نشر بوابة «فيتو» تقريرا عن الحياة فوق القبور، وكانت التقت بمحافظة الأقصر تحديدا في مركز الطود بالمواطن جاد عبد العاطي البالغ من العمر 68 عاما والذي روى مشاهد مخيفة طوال فترة حياته فوق مدافن الموتى وضريح أحد أولياء الله الصالحين منذ 13 عاما، لما شاهده من جن وعفاريت فقط، إلا أن أمن الأقصر داهم منزله وكانت المفاجأة بالعثور على طلاسم سحرية وزيوت وأنواع من البخور وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

التفاصيل الكاملة



بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعقبت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لأعمال الدجل والسحر وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الأقصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته «الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل»، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى، والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال الفيديو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قضية السحر والشعوذة



الأعمال السحرية أصبحت سر تهافت السيدات البعيدات عن الدين، واللاتي لا يفقهن ولا يتدبرن القرآن الكريم، بالإقبال على أعمال السحر السفلي منها ما يفرق بين الأحباب، ويوقف الحال، ويعقد الأمور، وجلب المرض، إذ تقدم السيدات على الانتقام من أشخاص يكرهونهم جمعتهم بهم صلة قرابة أو جيران.



ويكون الدجال مترقبا وصولهن وجالسا على منضدة خشبية عليها أوراق بها زخارف وطلاسم باللون الاحمر وزيوت وبخور مختلفة الأنواع والأحجام متراصة بجانب بعضها البعض، وأمامهن يتمتم بكلام غير مفهوم حتى ينجح فى إيهام ضحاياه بأنه قادر على تنفيذ الطلب سوء كان خيرا أو شرا، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

ومن هنا تأخذ السيدات العمل بالسحر الاسود وتسرع به لإلقائه بمكان مهجور «خرابة» أو نهر النيل أو المدافن الخاصة بالموتى، أملا في أن يكن وصلن إلى مرادهم بالانتقام من الشخص المراد تدميره.

دجال أصفون بالأقصر



وفي أغسطس 2020 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على الدجال محمد أبوالحسن، بمركز إسنا واعترف على 5 آخرين وتم القبض عليهم، وعرفت القضية إعلاميا بـ« دجال اصفون»، عندما افتضح أمره عبر تداول مقطع فيديو عبر الفيسبوك والذي ظهر فيه رسميا بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والسحر، والذي صور خلسة من أحد المواطنين لكشف أمره.

دجال الطود بالأقصر

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