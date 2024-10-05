السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 8 مخالفات تعد على الأراضى الزراعية فى سوهاج

إزالة حالة تعدى فى
إزالة حالة تعدى فى مدينة البلينا

بتوجيهات حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا قامت الوحدة المحلية لقرية عرابة ابيدوس بإشراف هشام عبدالمحسن رئيس القرية بازالة فى المهد ل8 حالات تعد على الأراضي داخل نطاق القرية على مساحة 9 قراريط واتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس المركز يؤكد على استمرار الحملات لإزالة أى تعديات 

وأكد "رئيس المركز " استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي بكل قوة لكافة أعمال البناء المخالف والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال، وتشديد الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح "حبارير" أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات  اللواء الوزير عبدالفتاح نورالدين سراج - محافظ سوهاج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء والمتابعة المستمرة 

 

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