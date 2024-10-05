عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة
احتفل الفنان عمرو سعد، بعيد ميلاد زوجته شيماء فوزي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلق عمرو سعد على الصورة: “عيد ميلاد سعيد” وتفاعل عدد كبير من الجمهور برسائل التهنئة له ولزوجته.
مسلسل عمرو سعد في رمضان
ويشارك عمرو سعد في السباق الرمضاني القادم بمسلسل سيد الناس الذى يلعب خلاله شخصية شاب صعيدي، يحارب الفساد ويقف بجانب الغلابة.
يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد في السينما فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.