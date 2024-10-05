عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة

احتفل الفنان عمرو سعد، بعيد ميلاد زوجته شيماء فوزي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عمرو سعد على الصورة: “عيد ميلاد سعيد” وتفاعل عدد كبير من الجمهور برسائل التهنئة له ولزوجته.

مسلسل عمرو سعد في رمضان

ويشارك عمرو سعد في السباق الرمضاني القادم بمسلسل سيد الناس الذى يلعب خلاله شخصية شاب صعيدي، يحارب الفساد ويقف بجانب الغلابة.

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد في السينما فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.