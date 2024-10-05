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أخبار مصر

السياحة تنظم برنامجًا لوفود مهرجان الإسكندرية السينمائي

برنامج وفود مهرجان
برنامج وفود مهرجان الإسكندرية السينمائي بالأهرامات
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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجًا سياحيًا لضيوف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الأربعين، والمقام  حاليًا تحت رعاية الوزارة ووزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية.

 

مهرجان الإسكندرية السينمائي 

وقد قام المشاركون في البرنامج السياحي بالقيام بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما كما استمعوا إلى شرح وافٍ عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية وبراعة المصريون القدماء في بناء الأهرامات وطريقة نحت تمثال أبو الهول.

كما زاروا المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير حيث زاروا الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وحرص المشاركون في هذا البرنامج السياحي على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

 

الترويج السياحي لمصر في الخارج

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى حرص الهيئة على رعاية ودعم فاعليات هذا المهرجان الذي يقام سنويًا بمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، حيث يساهم في الترويج والدعاية لهذه المدينة السياحية الهامة من خلال ما يحظى به من مشاركات من العديد من صناع السينما من مختلف دول العالم وما يشهده من فعاليات وبرامج سياحية لضيوف المهرجان والتي تسلط الضوء بشكل فعال وجاذب على ما تذخر به المدينة من مقومات سياحية.

كما أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة أن تنظيم هذا البرنامج السياحي يهدف إلى الترويج للأماكن السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين به بالحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الأربعين انطلقت فعالياته من رحاب مكتبة الإسكندرية بمشاركة العديد من صناع السينما والمبدعين من مختلف دول العالم، وينظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويأتي هذا العام تحت شعار " السينما الرومانسية".

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