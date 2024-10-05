مصدر بالأهلي: رأي كولر في الصفقات استشاري فقط

النادي الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتفاقا تم بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي بشأن تحول رأي مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن صفقات الأحمر إلى استشاري فقط.

أضاف: كولر سيقول رأيه في الصفقات المعروضة من قبل لجنة التخطيط وشركة الكرة وفي النهاية سيكون القرار للنادي بشأن التعاقد من عدمه مع اللاعبين بخلاف ما كان يحدث في الوقت السابق.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعتزم عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي على هامش تدريبات الفريق خلال الساعات القادمة.

وأضاف المصدر: سيتواجد الخطيب في مران الأهلي في رسالة دعم جديدة لـ محمد رمضان بعد تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

ويعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي اليوم جلسة مع اللاعبين من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن لائحة الفريق الجديدة قبل اعتمادها رسميًا.

ويخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويحضر لاعبو الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتصحيح أخطاء مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق مؤخرا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لأول مرة جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي من أجل مناقشة المرحلة المقبلة بعد تعيين الأخير في منصبه الجديد بالقلعة الحمراء.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لعودة مبارياته من جديد بعد التوقف الدولي حيث سيكون الأهلي علي موعد مع خوض منافسات كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.